«Слова пацана». Лавров предлагает найти виновных в провале договора на Аляске

В России продолжаются рефлексии на тему анкориджских договорённостей. Глава МИД Сергей Лавров после получасовой встречи с госсекретарём США Марко Рубио вновь приподнял покров тайны над договором двух президентов на Аляске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии