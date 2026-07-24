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«Слова пацана». Лавров предлагает найти виновных в провале договора на Аляске

«Слова пацана». Лавров предлагает найти виновных в провале договора на Аляске

В России продолжаются рефлексии на тему анкориджских договорённостей. Глава МИД Сергей Лавров после получасовой встречи с госсекретарём США Марко Рубио вновь приподнял покров тайны над договором двух президентов на Аляске.

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