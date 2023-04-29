Десантис назвал сдерживание ключом к урегулированию ситуации вокруг Тайваня

Сдерживание является ключом к предотвращению конфликта вокруг Тайваня. Об этом заявил губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис в интервью газете Nikkei Asia, опубликованном 25 апреля.
Сдерживание является ключом к предотвращению конфликта вокруг Тайваня. Об этом заявил губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис в интервью газете Nikkei Asia, опубликованном 25 апреля.
Свежие комментарии