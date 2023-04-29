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Десантис назвал сдерживание ключом к урегулированию ситуации вокруг Тайваня

Десантис назвал сдерживание ключом к урегулированию ситуации вокруг Тайваня

Сдерживание является ключом к предотвращению конфликта вокруг Тайваня. Об этом заявил губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис в интервью газете Nikkei Asia, опубликованном 25 апреля.

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