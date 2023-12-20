США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации

Россия готовится к празднованию Нового года, столица страны украшена тысячами гирлянд, а президент Владимир Путин подсчитывает достигнутые цели и торжествует — украинское контрнаступление окончательно провалилось.
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