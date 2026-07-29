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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эала о камбэке в матче с Фернандес: «Очень горжусь тем, как боролась и не сдавалась»

Александра Эала прокомментировала победу над Лейлой Фернандес во втором круге в Вашингтоне – 6:2, 7:6(1).

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