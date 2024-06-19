Nvidia обогнала Microsoft и стала самой дорогой компанией в мире

ТАСС/ Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Press Wir Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американского производителя процессоров превысила показатель Microsoft, сообщает Reuters со ссылкой на данные торгов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии