Депутат Леонов: Россияне могут оформить больничный дистанционно

Люди, заболевшие коронавирусом, ОРВИ или гриппом, могут получить больничный удалённо. Для оформления такого больничного достаточно лишь наличия симптомов одной из указанных болезней, напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.