Как выполнены работы по ремонту одной из улиц в центре столицы

Сегодня оценивались работы по капитальному ремонту улицы 31 августа 1989 года в центре столицы. В ходе процедуры были рассмотрены соответствия выполненных работ проекту, в том числе расположение проезжей части, зеленых и пешеходных зон, безопасность дорожного движения, а также планировка общественных зон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии