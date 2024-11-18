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Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Гран-при по фигурному катанию 6-й этап Cup of China Чунцин, Китай 22 ноября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 9:45 Женщины, короткая программа 11:25 Мужчины, короткая программа 14:00 Пары, короткая программа 15:50 23 ноября, суббота  Танцы на льду, произвольный танец 9:30 Женщины, произвольная программа 11:30 Мужчины, произвольная программа 13:40 Пары, произвольная программа 15:50 24 ноября, воскресенье Показательные выступления 9:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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