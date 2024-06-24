Программа реновации в Западном округе Москвы: 19 тысяч жителей уже получили новое жилье

Программа реновации в Западном административном округе Москвы продолжает активно развиваться. Недавно жители 10 районов этого округа начали переезжать в новые квартиры, которые были предоставлены взамен старых домов.
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