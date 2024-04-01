Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Светлана Карпова
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    Ну если у них на родине "так хорошо и тепло", то что они у нас в стране делают???Мигранты поставил...

Перебежчика Кузьминова могли вычислить из-за звонка девушке. Выпустили 6 пуль и переехали на машине

Перебежчика Кузьминова могли вычислить из-за звонка девушке. Выпустили 6 пуль и переехали на машине

NYT: в летчика-перебежчика Кузьминова в Испании стреляли шесть разМаксим КузьминовVladyslav Musiienko/AP В летчика-перебежчика Максима Кузьминова, которого в феврале нашли мертвым в испанской Вильяхойосе, стреляли минимум шесть раз.

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