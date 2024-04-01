Перебежчика Кузьминова могли вычислить из-за звонка девушке. Выпустили 6 пуль и переехали на машине

NYT: в летчика-перебежчика Кузьминова в Испании стреляли шесть разМаксим КузьминовVladyslav Musiienko/AP В летчика-перебежчика Максима Кузьминова, которого в феврале нашли мертвым в испанской Вильяхойосе, стреляли минимум шесть раз.