Перебежчика Кузьминова могли вычислить из-за звонка девушке. Выпустили 6 пуль и переехали на машине

NYT: в летчика-перебежчика Кузьминова в Испании стреляли шесть разМаксим КузьминовVladyslav Musiienko/AP В летчика-перебежчика Максима Кузьминова, которого в феврале нашли мертвым в испанской Вильяхойосе, стреляли минимум шесть раз.
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