В Республике Алтай полицейские приняли участие в традиционной благотворительной акции «Доброе сердце»

Запущенная несколько лет назад по инициативе сотрудников ОМВД России по Кош-Агачскому району акция «Доброе сердце», со временем превратилась в один из главных благотворительных проектов, который проводится на территории муниципалитета.
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