АМАРАНТ "12 сел за сутки!" Истощенные соседушки потянули силы обратно с курщины. Ну вот и началось.
"Ночь длинных ножей" Пошел обратный отсчет
Комментарии
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мимопроходила мимопроходила
тремя постами выше писали что снагость оставили...х/з кому и когда верить
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6 час.
Юрий Золотарев
"ДАВИТЬ ГАДОВ!!!"! - вот всё, что требуется сейчас от наших парней! Удач вам, ребята! И ВСЕМ вернуться домой живыми, победителями!
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5 час.
Александр Рус
весь укроскот и гейропейцев в утиль!
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3 час.
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