Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Ночь длинных ножей" Пошел обратный отсчет

"Ночь длинных ножей" Пошел обратный отсчет

АМАРАНТ "12 сел за сутки!" Истощенные соседушки потянули силы обратно с курщины. Ну вот и началось.

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Комментарии
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мимопроходила мимопроходила
тремя постами выше писали что снагость оставили...х/з кому и когда верить
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Юрий Золотарев
&quot;ДАВИТЬ  ГАДОВ!!!&quot;! - вот всё, что требуется сейчас от наших парней! Удач вам, ребята! И  ВСЕМ вернуться домой живыми, победителями!
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