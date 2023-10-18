Преступную группу по поиску донорских органов задержали в Конаеве. ВИДЕО

12 октября в УБОП ДП Алматинской поступила оперативная информация о том, что на территории региона действует преступная группа, которая занимается поиском доноров для пересадки внутренних органов за денежное вознаграждение, сообщает inАlmaty.
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