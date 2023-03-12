Ученые назвали лучшие стратегии для улучшения интимных отношений

Попытки понять потребности вашего партнера, обсуждение проблем и проявление большего интереса к нему оказались самыми популярными и эффективными стратегиями улучшения интимных отношений в паре, выяснили ученые из Университета Никосии (Кипр).
Попытки понять потребности вашего партнера, обсуждение проблем и проявление большего интереса к нему оказались самыми популярными и эффективными стратегиями улучшения интимных отношений в паре, выяснили ученые из Университета Никосии (Кипр).
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