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Ученые назвали лучшие стратегии для улучшения интимных отношений

Ученые назвали лучшие стратегии для улучшения интимных отношений

Попытки понять потребности вашего партнера, обсуждение проблем и проявление большего интереса к нему оказались самыми популярными и эффективными стратегиями улучшения интимных отношений в паре, выяснили ученые из Университета Никосии (Кипр).

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