Испания в финале Евро, 16-летний Ямаль забил Франции, Аргентина в финале Копы, Медведев прошел Синнера, Соболев принял предложение «Зенита», КХЛ отделяется от ФХР и другие новости

1. Испания вышла в финал Евро-2024, обыграв Францию – 2:1! 16-летний Ламин Ямаль сравнял счет после гола Коло-Муани, а Дани Ольмо забил победный мяч на 25-й минуте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Демирала дисквалифицируют за «волчий салют», Аргентина в 1/2 Копы, «МЮ» продлил тен Хага, 6:0, 6:0 от Касаткиной на «Уимблдоне», Россия может сыграть с Замбией и другие новости
- Испания забила Германии на 119-й, Франция прошла Португалию по пенальти, ЛЧ на Okko, Канада в 1/2 Копы, бан Демирала и другие новости
- Переговоры о закрытой РПЛ, УЕФА расследует «волчий салют» Демирала, победы Медведева, Хачанова и Джоковича, у «Спартака» 70 млн евро на трансферы, Тарасенко в «Детройте» и другие новости
Свежие комментарии