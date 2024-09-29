Приглашаем крымских школьников принять участие во Всероссийской электронной олимпиаде по пожарной безопасности

С 18 сентября стартовала Всероссийская электронная олимпиада по пожарной безопасности! Ее организаторы - Всероссийское добровольное пожарное общество при поддержке МЧС России и Движения Первых! Принять участие в олимпиаде могу все крымские школьники.
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