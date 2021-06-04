В мотострелковое соединение Амурской общевойсковой армии ВВО поступила партия новейших автоматов АК-12 со специальными прицелами

Автомат Калашникова АК-12 является оружием нового поколения и позиционируется как платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения.
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