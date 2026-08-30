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Расширение полосы безопасности в Сумской области: ВС РФ установили контроль над Великим Приколом и Садками

Расширение полосы безопасности в Сумской области: ВС РФ установили контроль над Великим Приколом и Садками

Бойцы российской группировки войск «Север» установили контроль над населёнными пунктами Великий Прикол и Садки в Сумской области, сообщило Минобороны.

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