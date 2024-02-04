Российские войска уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.
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