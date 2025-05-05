МВД: задержаны причастные к хищению почти тысячи аккаунтов «Госуслуг»

Полицейские задержали в Волгоградской и Свердловской областях подозреваемых в причастности к совершению около тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и нелегальным доступом к аккаунтам «Госуслуг».
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