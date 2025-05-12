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«Барса» вырвала победу в огненном класико, «Спартак» уступил «Динамо» в дерби, Медведев и Мирра в 4-м круге в Риме, «Факел» вылетел, Fan ID могут ввести на Кубке России и другие новости

«Барса» вырвала победу в огненном класико, «Спартак» уступил «Динамо» в дерби, Медведев и Мирра в 4-м круге в Риме, «Факел» вылетел, Fan ID могут ввести на Кубке России и другие новости

1. «Барса» отыгралась с 0:2 и победила «Реал» в ярчайшем класико – 4:3! Даже хет-трик Мбаппе с рекордом не помог «Мадриду».

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Комментарии
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Алексей Патрикеев
Как всегда тут тишина после поражения срамтака.
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7 час.
Алексей Патрикеев
Факел вылетел! Туда ему и дорога, скучать не будем. Это карма, за кричалки.
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6 час.
КУАТ
Какие кричалки?
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6 час.
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