«Барса» вырвала победу в огненном класико, «Спартак» уступил «Динамо» в дерби, Медведев и Мирра в 4-м круге в Риме, «Факел» вылетел, Fan ID могут ввести на Кубке России и другие новости

1. «Барса» отыгралась с 0:2 и победила «Реал» в ярчайшем класико – 4:3! Даже хет-трик Мбаппе с рекордом не помог «Мадриду».
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