«Барса» вырвала победу в огненном класико, «Спартак» уступил «Динамо» в дерби, Медведев и Мирра в 4-м круге в Риме, «Факел» вылетел, Fan ID могут ввести на Кубке России и другие новости

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина, сборная Ротенберга проиграла 7:8, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля», Чжао Синьтун – чемпион мира по снукеру, Акинфеев регистрирует товарный знак и другие новости