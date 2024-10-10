Реабилитолог Бондаренко предупредил об опасности челленджей по кроссфиту

Популярные высокоинтенсивные тренировки, такие как кроссфит, могут негативно сказаться на здоровье. Владимир Бондаренко, реабилитолог и основатель Центра механотерапии имени Густава Цандера, в интервью радио Sputnik отметил, что во время таких тренировок организм испытывает значительные нагрузки.