Экс-защитник «Ак Барса» Мусин завершил карьеру: «Проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей»

В сезоне-2022/23 он играл в ВХЛ за «Дизель». Мусин провел 15 матчей и сделал 2 передачи. «К сожалению, проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей», – сказал 29-летний защитник Дамир Мусин.