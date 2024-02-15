Экс-защитник «Ак Барса» Мусин завершил карьеру: «Проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей»

В сезоне-2022/23 он играл в ВХЛ за «Дизель». Мусин провел 15 матчей и сделал 2 передачи. «К сожалению, проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей», – сказал 29-летний защитник Дамир Мусин.
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