03.08.24==МОК выдвинул позорные требования для спортсменов из России

С Западом нам не по пути. Мы заменим позорные олимпийские игрища своим продуктом А накануне МОК "милостиво" разрешил участвовать в Олимпиаде (разумеется, в нейтральном статусе) четырём российским дзюдоистам — Элис Страцевой, Валерию Ендовицкому, Махмадбеку Махмадбекову и Дали Лилуашвили.