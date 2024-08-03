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03.08.24==МОК выдвинул позорные требования для спортсменов из России

С Западом нам не по пути. Мы заменим позорные олимпийские игрища своим продуктом   А накануне МОК "милостиво" разрешил участвовать в Олимпиаде (разумеется, в нейтральном статусе) четырём российским дзюдоистам — Элис Страцевой, Валерию Ендовицкому, Махмадбеку Махмадбекову и Дали Лилуашвили.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
На  гейолимпиаде нет российских спортсменов, там только предатели  из России, которым  презрение  от  всех народов  России.
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