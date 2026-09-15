Copenhagen Post: фрегат ВМФ РФ обстрелял сигнальными ракетами датский военный вертолет

Российский фрегат якобы выпустил две сигнальные ракеты по датскому военному вертолету в международных водах у берегов Дании, едва не попав в него.
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