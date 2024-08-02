Ignio.com Весы. Еженедельный гороскоп семья-любовь за 5 - 11 августа

На этой неделе личная жизнь будет насыщеннее у тех, кто будет находиться в удалении от дома. Отправившись в путешествие, вы можете встретить человека, который вскружит вам голову и превратит вашу поездку в увлекательнейшее романтическое приключение.
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