Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Центральный банк России принял решение о прекращении с 26 декабря 2024 года действия лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест», который является членом системы страхования вкладов.
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