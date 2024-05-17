«Налог на яйца», или Как в СССР боролись за повышение рождаемости. Каждая страна мира борется с решением демографической ситуации собственным путем, применяя определенные стимулирующие средства для увеличения рождаемости.
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