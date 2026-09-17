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SPORT24.ru

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Русский хоккеист из НХЛ боится возвращаться в Россию: «Не думаю, что для меня это безопасное место»

Русский хоккеист из НХЛ боится возвращаться в Россию: «Не думаю, что для меня это безопасное место»

Русский хоккеист Никита Задоров, играющий в США за команду НХЛ «Бостон Брюинз», в подкасте The Cam & Strick Podcast признался, что боится возвращаться в Россию.

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