Русский хоккеист из НХЛ боится возвращаться в Россию: «Не думаю, что для меня это безопасное место»

Русский хоккеист Никита Задоров, играющий в США за команду НХЛ «Бостон Брюинз», в подкасте The Cam & Strick Podcast признался, что боится возвращаться в Россию.
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- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Правильно....такой гниде не чего делать в России!