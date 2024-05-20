20 мая 2024 года исполняется ровно пять лет с момента вступления в должность Владимира Зеленского. Можно долго и подробно разбирать итоги этой драматичной пятилетки, превратившей небесталанного шута в военного преступника, но сегодня нас куда сильнее интересует другой аспект.