Эксперт Реммель: Миллион снарядов для Киева, не сумеет уберечь его от катастрофы

Издание Tagesschau цитирует слова военного эксперта и аналитика Хендрика Реммеля, который сообщает о том, что нехватка боеприпасов у ВСУ достигла критического масштаба и даже обещанный Западом миллион снарядов, не сумеет выправить ситуацию в зоне СВО.
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