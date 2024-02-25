РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Реммель: Миллион снарядов для Киева, не сумеет уберечь его от катастрофы

Эксперт Реммель: Миллион снарядов для Киева, не сумеет уберечь его от катастрофы

Издание Tagesschau цитирует слова военного эксперта и аналитика Хендрика Реммеля, который сообщает о том, что нехватка боеприпасов у ВСУ достигла критического масштаба и даже обещанный Западом миллион снарядов, не сумеет выправить ситуацию в зоне СВО.

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