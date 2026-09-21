Доцент Щербаченко: мошенники рассылают вирус под видом приглашения на свадьбу

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, что злоумышленники начали распространять вредоносные файлы, маскируя их под приглашения на свадьбу.
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