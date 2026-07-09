Несмотря на высокие цены, нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии снизились

После начала войн Израиля и США с Ираном цены на газ и нефть на мировых рынках резко подскочили. Казалось бы, ситуация сложилась более чем благоприятная для России, которая получила не только возможность заместить экспорт ближневосточных углеводородов, но и дополнительно заработать на.