Несмотря на высокие цены, нефтегазовые доходы РФ в первом полугодии снизились

После начала войн Израиля и США с Ираном цены на газ и нефть на мировых рынках резко подскочили. Казалось бы, ситуация сложилась более чем благоприятная для России, которая получила не только возможность заместить экспорт ближневосточных углеводородов, но и дополнительно заработать на.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии