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Аналитик Ульянов: с помощью Telegram-ботов мошенники воруют личные данные

Аналитик Ульянов: с помощью Telegram-ботов мошенники воруют личные данные

Пользователям не нужно слепо доверять Telegram-ботам, так как зачастую они создаются мошенниками. С помощью этого "инструмента" они воруют персональные данные людей, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

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