Аналитик Ульянов: с помощью Telegram-ботов мошенники воруют личные данные

Пользователям не нужно слепо доверять Telegram-ботам, так как зачастую они создаются мошенниками. С помощью этого "инструмента" они воруют персональные данные людей, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии