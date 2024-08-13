Откажитесь от ватных палочек! Как правильно чистить уши?

Гигиена ушей крайне важна для организма, но, отмечу, правильная гигиена. Человеческий организм — совершенная система и её устройство совершенно, вот только люди часто вредят: неправильно ухаживают за организмом, проводят неправильную гигиену, кормят организм вредными продуктами… Из-за этого организм страдает больше всего.