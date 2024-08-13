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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Откажитесь от ватных палочек! Как правильно чистить уши?

Гигиена ушей крайне важна для организма, но, отмечу, правильная гигиена. Человеческий организм — совершенная система и её устройство совершенно, вот только люди часто вредят: неправильно ухаживают за организмом, проводят неправильную гигиену, кормят организм вредными продуктами… Из-за этого организм страдает больше всего.

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