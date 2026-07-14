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Представлен StepFun — первый в мире массовый смартфон со Step AOS и встроенным ИИ-агентом, не требующим подключения к Сети

Представлен StepFun — первый в мире массовый смартфон со Step AOS и встроенным ИИ-агентом, не требующим подключения к Сети

Характеристики пока не сообщаютсяКитайская компания StepFun, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта и основанная бывшими сотрудниками Microsoft в 2023 году, представила StepX Neo, первый в мире массовый смартфон со встроенным ИИ-агентом, который самостоятельно выполняет многоэтапные задачи от начала до конца.

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