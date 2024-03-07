Российское зерно мешает влиянию Франции в Алжире

«Россия сместила Францию с трона». Такими словами зарубежные эксперты комментируют беспрецедентное для Северной Африки событие: резкий взлет поставок российской пшеницы в Алжир – рынок, который ранее России был недоступен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии