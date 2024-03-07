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Российское зерно мешает влиянию Франции в Алжире

Российское зерно мешает влиянию Франции в Алжире

«Россия сместила Францию с трона». Такими словами зарубежные эксперты комментируют беспрецедентное для Северной Африки событие: резкий взлет поставок российской пшеницы в Алжир – рынок, который ранее России был недоступен.

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