Инициатор запрета «Маши и Медведя» в Британии оказался представителем ЛГБТ*

Лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен в комментарии РИА Новости указал на то, что среди британских депутатов, призывающих запретить мультфильм «Маша и Медведь», есть сторонники ЛГБТ*.
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