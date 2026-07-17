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Картина дня. Финансы

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Инициатор запрета «Маши и Медведя» в Британии оказался представителем ЛГБТ*

Инициатор запрета «Маши и Медведя» в Британии оказался представителем ЛГБТ*

Лидер британской партии «Наследие» (Heritage Party) Дэвид Кертен в комментарии РИА Новости указал на то, что среди британских депутатов, призывающих запретить мультфильм «Маша и Медведь», есть сторонники ЛГБТ*.

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Комментарии
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Alex Nемо
Ну конечно же нужно запретить. Вы только представьте себе что сможет эта маленькая РУССКАЯ девчонка когда она вырастет, если в свои 5 лет она уже выдрессировала огромного медведя!!!
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1 м.
Nana Абраменко
Пидарасы они такие - не любят маленьких девочек и медведей
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4 н.