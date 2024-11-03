Глотают мелкие предметы: врачи из Владивостока спасли десятки детей

Во Владивостоке врачи Краевой детской клинической больницы № 1 бьют тревогу. За октябрь они провели 30 операций у детей по извлечению опасных инородных предметов из желудков и верхних дыхательных путей, сообщает PRIMPRESS.
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