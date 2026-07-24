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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач назвала факторы, при которых употребление кофе может повышать риск онкозаболеваний

Врач назвала факторы, при которых употребление кофе может повышать риск онкозаболеваний

Опасно пить очень горячий кофе, сочетать его с курением или употреблять на фоне уже имеющихся проблем со здоровьем Диетолог Елена Соломатина сообщила "Абзацу", что чрезмерно обжаренный кофе может привести к развитию онкологических заболеваний.

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