Врач назвала факторы, при которых употребление кофе может повышать риск онкозаболеваний

Опасно пить очень горячий кофе, сочетать его с курением или употреблять на фоне уже имеющихся проблем со здоровьем Диетолог Елена Соломатина сообщила "Абзацу", что чрезмерно обжаренный кофе может привести к развитию онкологических заболеваний.