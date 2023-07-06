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Аналитик назвал момент, когда пора будет продавать доллары

Россиянам, желающим продать валюту, лучше подождать конца июля — к этому времени курс доллара может достичь 95 рублей, а затем налоговый период приведет к укреплению российской валюты, прогнозирует старший экономист банка «Синара» Сергей Коныгин.

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