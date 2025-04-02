Овечкин поднялся на 27-е место в списке игроков НХЛ по числу сыгранных матчей

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз", чем помог своей команде одержать победу со счетом 4:3.
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