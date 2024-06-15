Новая схема атаки ВС РФ и проблемы с подкреплением в ВСУ: что известно о штурме Волчанска на 15 июня.
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Новая схема атаки ВС РФ и проблемы с подкреплением в ВСУ: что известно о штурме Волчанска на 15 июня.
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