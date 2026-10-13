В Пакистане шесть человек погибли при сходе поезда с рельсов

В Пакистане погибли шесть человек и еще 30 пострадали в результате схода пассажирского поезда с рельсов, передает Geo TV.
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