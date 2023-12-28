FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Солдатов
    Да кто бы сомневался, урода всегда тянет к уродам.Тебя и надо водить в чулочках и на поводке, а лучше держать в зоопа...«Я бы с радостью ...
  • Людмила Лепаева
    Он заплатил что наворовалМосгорсуд освобод...

Добыча газа в России заметно выросла

Добыча газа в России заметно выросла

«Ъ»: добыча газа в России увеличилась на 6,4 % и достигла почти 60 млрд кубов По итогам ноября 2023 года суммарные объемы добычи газа в России выросли на 6,4 процента в сравнении с октябрем и достигли уровня почти в 60 миллиардов кубометров (59,97 миллиарда).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх