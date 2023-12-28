Добыча газа в России заметно выросла

«Ъ»: добыча газа в России увеличилась на 6,4 % и достигла почти 60 млрд кубов По итогам ноября 2023 года суммарные объемы добычи газа в России выросли на 6,4 процента в сравнении с октябрем и достигли уровня почти в 60 миллиардов кубометров (59,97 миллиарда).
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