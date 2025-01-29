В Белом доме опровергли данные об отмене заморозки федерального финансирования

Аннулирование меморандума административно-бюджетного управления (OMB) США о приостановке финансирования нескольких федеральных программ не предусматривает полную отмену ограничений, а направлено лишь на устранение путаницы, возникшей в результате судебных исков.
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