Отар Кушанашвили рассказал подписчикам о состоянии своего здоровья и подвёл итоги двух лет, прошедших с момента выписки из онкологического центра.
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