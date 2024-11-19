Синоптики спрогнозировали в ЯНАО температурные качели от 0 до -20 градусов

Северян ждут температурные качели. Столбики термометров будут колебаться от 0 до -20 градусов. Такие перепады могут негативно сказаться на самочувствии, предупредил в своем telegram-канале главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.