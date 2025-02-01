Арбитражный суд Московской области наложил ограничения на всё имущество ГК, а также на акции и доли в юрлицах, которые принадлежат владельцам «Домодедово»: Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.
Все активы группы компаний «Домодедово» арестованы — аэропорт оказался под западным влиянием
Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Похоже, если ничего не поменяется и хозяйничать будут жиды, России-матушке наступит капец....
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9 час.
Геннадий Бережнов
«Домодедово» оказалось под иностранным влиянием. Оба владельца резиденты Турции и ОАЭ и Израиля. Ну просто здорово! Аэропорт Москвы и как это возможно, где ФСБ спит, когда миллиарды вывозят. А что мы завтра можем узнать? Помню утром сообщили в Москве неспокойно танки в городе и следом переворот. Не дай бог! А кому сегодня ТВ принадлежит и чьи они резиденты?
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37 мин.
Дмитрий Gold
В ресторане пью чисто немецкое, даже пивовар немец, бокал стоит 350₽, но жигулёвское 770, слов нет, один мат🥺
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21 мин.
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