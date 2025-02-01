Все активы группы компаний «Домодедово» арестованы — аэропорт оказался под западным влиянием

Геннадий Бережнов

«Домодедово» оказалось под иностранным влиянием. Оба владельца резиденты Турции и ОАЭ и Израиля. Ну просто здорово! Аэропорт Москвы и как это возможно, где ФСБ спит, когда миллиарды вывозят. А что мы завтра можем узнать? Помню утром сообщили в Москве неспокойно танки в городе и следом переворот. Не дай бог! А кому сегодня ТВ принадлежит и чьи они резиденты?