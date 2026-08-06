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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов про ИИХФ: «Если из женщин в руководство войдет фигура типа фон дер Ляйен, то будет такой же кошмар»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможное появление женщины в руководстве ИИХФ .

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